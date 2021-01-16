Несколько участков улиц в Воронеже будет перекрыто в Крещенскую ночь на 19 января.

В пресс-службе мэрии сообщили, что ограничения вводятся для обеспечения общественного порядка и в целях безопасности населения с 16 часов 18 января до 6 утра 19 января.

Движение транспорта будет запрещено на ул. Декабристов на участке от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской, на улице Таранченко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Декабристов, на улице Софьи Перовской и Петровской набережной на участке от улицы Чернышевского до улицы Большой Стрелецкой, на улице Освобождения Труда на участке от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Крестьянской, на улице Софьи Перовской на участке от улицы Большой Стрелецкой до улицы Володарского, на Суворова на участке от улицы 25 Января до дома №96 по улице Суворова, — на улице Освобождения Труда на участке от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Крестьянской.

В мэрии также рассказали, что с 18 января с 12 часов до 6 утра 19 января запретят парковку автомобилей на улице 25 Января на участке от дома №34Б по улице 25 Января до дома №6 по улице Добролюбова, на улице Декабристов, на улице Фридриха Энгельса на участке от дома 14в/1 до дома 14в/2), в переулке Ольховом на участке от Ленинского проспекта, а также в районе домов №№2Б и 9Б в Ольховом переулке, на улице Большая Стрелецкая на участке от Петровской набережной до улицы Коперника, на улице Софьи Перовской на участке напротив Адмиралтейской площади в районе дома №20; и от улицы Большая Стрелецкая до улицы Володарского.

Напомним, что власти Воронежа и представители Русской Православной Церкви в связи со сложной эпидемиологической обстановкой призвали граждан воздержаться от участия в купаниях даже в оборудованных местах.

Фото «Вести ПК»