Отказаться от крещенских купаний порекомендовали верующим в Русской православной церкви.

Как сообщает Интерфакс, сделал такое заявление по телевидению Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Купания на праздник Крещения совершаются по собственной инициативе, ибо не являются церковным ритуалом или предписанием.

— В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — подчеркнул митрополит.

Илларион также заметил, что сейчас сне то время, чтобы проводить испытания на собственном организме.

Ранее власти также не рекомендовали нырять в прорубь на Крещение.