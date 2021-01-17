В парке Воронежа появились белые медведи
Белые медведи, вылепленные из снега, появились в воронежском парке «Дельфин».
Скульптуру создали ужа ставшие известными лепщицы снега сестры Виктория и Ирины Сысоевы. На создание медвежьей семьи у местных жительниц ушло 20 часов — творческий процесс затянулся из-за рыхлого снега, который пришлось поливать водой.
Помогали девушкам местные парни.
– Мужская сила была очень кстати и без неё мы бы не справились. Добровольцы помогли набрать снежную массу! – заявила одна из авторов арктического шедевра в социальных сетях.
Фото Павла Рыжкова
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