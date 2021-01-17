Собранные 15 миллионов рублей воронежской девочке со СМА пойдут на ее восстановление
Мать воронежской девочки Маши Федоткиной, которой сделали укол за 1 миллион долларов пояснила в социальных сетях, почему не вернула собранные деньги на лечение других детей.
Ранее люди выразили недовольство тем, что родители ребенка оставили средства себе.
– Мы хотим вылечить своего ребёнка. Хотим, чтобы она добилась хороших результатов. Да, в садик она не пойдёт, впереди годы тяжёлой работы. Но надеемся, что в школу Маша пойдет сама! – пояснила мать Маши Марина.
На терапию необходимо около 340 000 долларов в год. Поэтому семья решила заморозить 15 миллионов рублей.
Однако, если получится лечить Машу за счет государства, то мать девочки обещала вернуть деньги в фонды.
Фото из «Инстаграм» Маши Федоткиной
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