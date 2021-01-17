Лобовое стекло иномарки Daewoo Nexia, разбили неизвестные брошенным из окна многоэтажки презервативом с водой.

Инцидент случился после полуночи 16 января в жилом комплексе «Грин Парк».

Момент, когда на лобовое стекло автомобиля упало наполненный водой резиновое изделие, запечатлели камеры наблюдения.

Владелец машины утром увидел, что машина получила повреждения и обратился в полицию. Ущерб хозяин «Деу» оценил в 5 тысяч рублей. По всей видимости, стражи порядка быстро найдут шутников. Не исключено, что это были гринпарковские детишки.

Фото и видео Сергея Богатырёва