Каждый банк и микрокредитная организация держат в тайне свой механизм обработки заявок. Общие рекомендации, которые помогут увеличить шансы человека на получение помощи, смотри в статье. Далее мы обсудим критерии финансовой благонадежности и организации, в которых шанс получить отказ меньше.

Критерии, которые влияют на принятие решения

При рассмотрении заявки может проверяться масса данных, но есть список аспектов, на которые кредитор обращает внимание в первую очередь.

Уровень дохода. Наличие официального источника заработка является главным критерием, которым определяется платежеспособность человека. Этого дохода должно быть достаточно, чтобы оплачивать ежемесячные платежи и при этом не испытывать существенной кредитной нагрузки. Доход должен быть официально подтвержден.

Наличие официального источника заработка является главным критерием, которым определяется платежеспособность человека. Этого дохода должно быть достаточно, чтобы оплачивать ежемесячные платежи и при этом не испытывать существенной кредитной нагрузки. Доход должен быть официально подтвержден. Стаж работы. Предпочтение отдается тем соискателям, которые много лет проработали в одном месте. Если заемщик часто меняет работу, это не свидетельствует в пользу его благонадежности.

Предпочтение отдается тем соискателям, которые много лет проработали в одном месте. Если заемщик часто меняет работу, это не свидетельствует в пользу его благонадежности. Наличие других кредитов. Если у человека есть активные займы, это может говорить о том, что он склонен тратить больше средств, чем зарабатывает. Это не говорит в его пользу и может стать поводом для отказа.

Если у человека есть активные займы, это может говорить о том, что он склонен тратить больше средств, чем зарабатывает. Это не говорит в его пользу и может стать поводом для отказа. Кредитная дисциплина. Когда заемщик ответственно относится к своим обязательствам и не допускает просрочек, это будет преимуществом при рассмотрении заявки. Для анализа дисциплинированности кредитор отправляет запрос в БКИ, где хранится информация о каждом гражданине, который пользовался услугами финансовых организаций.

Когда заемщик ответственно относится к своим обязательствам и не допускает просрочек, это будет преимуществом при рассмотрении заявки. Для анализа дисциплинированности кредитор отправляет запрос в БКИ, где хранится информация о каждом гражданине, который пользовался услугами финансовых организаций. Наличие текущих просрочек. Если у человека есть просрочки по другим договорам, ему могут отказать в новом займе.

Если у человека есть просрочки по другим договорам, ему могут отказать в новом займе. Возраст, семейное положение и образование. Организации охотнее сотрудничают с лицами до 65 лет. Значение имеет также и то, состоит ли человек в браке, какое образование имеет и какую должность занимает.

Организации охотнее сотрудничают с лицами до 65 лет. Значение имеет также и то, состоит ли человек в браке, какое образование имеет и какую должность занимает. Наличие залога и поручителей. Предоставляя финансовой организации залог и информацию о поручителях, можно увеличить шансы на одобрение заявки.

На решение по кредиту влияет множество факторов, и ФО не афишируют свои алгоритмы оценки. Но, если по вышеизложенным пунктам клиент будет соответствовать критериям организации, вероятность одобрения заявки будет большой.

Как повысить свои шансы на получение кредита

Чтобы улучшить свою благонадежность в глазах кредитора, нужно предоставлять только достоверную информацию. Не стоит пытаться завысить свой доход, утаить эпизоды просрочки. Все данные будут проверяться, и обман обязательно раскроется. Кроме того, важно представлять актуальную контактную информацию, полный список запрашиваемых документов. При оформлении займа онлайн нужно заполнять даже те поля, которые не помечены как обязательные. Это поможет кредитору узнать больше информации о заемщике и принять правильное решение.

При получении кредита в отделении банка или в офисе финансовой организации нужно выглядеть опрятно, грамотно выражать свои мысли. Этот факт не сможет сильно повлиять на решение, особенно при наличии негативных эпизодов, но поможет в случае когда у менеджера есть небольшие сомнения.

Если человек претендует на получение крупного займа, подготовиться лучше заранее. В первую очередь понадобится официальный доход. Если же заемщик работает без оформления, в некоторых случаях будет выгоднее зарегистрировать себя как частного предпринимателя, чтобы обелить зарплату. Кроме того, можно заранее посмотреть свой кредитный рейтинг. Если история негативная, можно оформить микрозайм, взять небольшой потребительский кредит или рассрочку. Вовремя рассчитавшись с долгом, можно улучшить КИ.

Заемщик должен быть готов предоставить сведения о залоге и поручителях. Также может понадобиться информация о месте работы и контакты руководства. Организации хоть и собирают такую информацию, но пользуются ей редко. Например, чтобы проверить трудоустройство, или в случае, когда заемщик не выплачивает кредит и связаться с ним по другим каналам невозможно. Обеспечение кредита может понадобиться при высокой сумме займа. Готовность дать гарантии возврата кредита будет говорить о серьезности намерений заемщика и его ответственном отношении к сделке.

Где получить займ с минимальным процентом отказов

В банках гораздо менее лояльные требования к заемщикам, чем в МФО. Для получения кредита в банковской организации понадобится собрать внушительный пакет документов, включающий справку о доходах, сведения о залоге и поручителях, а также другую информацию. В то же время в микрофинансовых компаниях к клиентам, которые обращаются для получения небольшого займа, не так требовательны.

Обычно для оформления достаточно только паспорта, СНИЛС, а также номера мобильного телефона. Посещать офис компании не нужно: все можно сделать через интернет. При этом документы предоставляются в виде фото, которые можно сделать на телефон. Главное, чтобы вся информация была отчетливо видна.

Когда нужно обратиться туда, где больше шансов получить кредит, и особенно в случаях, когда деньги понадобились срочно, МФК гораздо быстрее обработают заявку. Так можно избежать долгой процедуры утверждения в банке. В то же время при оформлении займа на крупную сумму в МФО будет большой процент переплаты, а в банке предложат более выгодные условия.

Как видите, нет четкого свода правил, которые помогли бы избежать отказа. Но, если ответственно относиться к текущим договорам и брать не больше, чем позволяет доход, проблем с одобрением не будет.