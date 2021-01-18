Фельдшер пострадал в столкновении скорой с иномаркой В Воронеже
Один человек пострадал в ДТП, которое произошло 17 января в Воронеже на улице Депутатской.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, авария случилась в 13.40 у дома 21.
По предварительной информации, при выезде на главную автомобиль КИА под управлением 36-летней женщины не уступил дорогу машине скорой помощи. Произошло столкновение, в результате которого «неотложка» перевернулась. Пациентов в момент аварии в машине не было. Пострадал фельдшер. Его увезли в больницу.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области
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