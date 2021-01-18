Метеорологи проинформировали воронежцев о предстоящей погоде на наступившей рабочей неделе.

Морозы, по прогнозам синоптиков, в Воронеже должны сменится потеплением начиная с середины недели — антициклон из Арктики начнет вытесняться вихрем из Cредиземноморья.

Так, завтра, 19 января, ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха ночью 23-24 градусов ниже нуля, днем 16-17 градусов мороза. Ветер северо-западный 1,3 м/с.

В среду, 20 января, обещают переменную облачность, небольшой снег в первой половине дня. Температура ночью — 20 — 21 градус. Днем столбик термометра поднимется до 14 градусов ниже нуля. Ветер западный 2,5 м/с.

В четверг, 21 января, ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха 17-20 градусов мороза. Днем потеплеет до — 10 градусов. Ветер южный 3,8 м/с.

В пятницу, 22 января, потепление проявится гораздо заметнее. Метеорологи обещают пасмурную погоду, без осадков. Ночью ожидается 7-8 градусов мороза. Днем от -1 до 0 градусов. Ветер юго-западный 4,4 м/с.

Фото «Вести ПК»