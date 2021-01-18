ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Воронеже 18 января.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в 6 утра на улице Фридриха Энегльса возле дома 11 столкнулись две «Газели» и маршрутный ПАЗик.

Вначале в маршрутку врезалась «Газель» под управлением 21-летнего парня. От удара ПАЗик въехал в другую «Газель», которая была припаркована на обочине.

В результате аварии автобус практически лишился своей задней части.

В больницу была доставлена 24-летняя пассажирка ПАЗика.

Полиция проволит проверку по факту аварии.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области