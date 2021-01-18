К акции присоединяются неравнодушные воронежцы

В Воронежской области продолжается Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Участие в ней принимают депутаты всех уровней, партийцы, сторонники «Единой России» и просто неравнодушные воронежцы. Каждый из участников исполняет желание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и малышей, которые воспитываются в приемных семьях, либо в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

К благотворительной акции присоединился член Общественной палаты администрации городского округа г. Воронеж, сторонник партии Валерий Данилов. Он исполнил мечту семилетней Вики из Воронежа и подарил ей планшет.

Девочка воспитывается в приемной семье. Она учится в первом классе, успешно занимается спортом, а еще посещает театральную студию. Но как любой современный ребенок, конечно, интересуется компьютерными играми, да и для школы планшет пригодится. Поэтому подарок, который сделал Вике Валерий Данилов как нельзя кстати, тем более это была заветная мечта малышки.

«Новый год очень теплый замечательный праздник. В эти дни и взрослые, и особенно дети верят в чудеса, в исполнение своих заветных желаний. Каждый из нас может исполнить желание ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Это совсем не трудно. Детский возраст он волшебный и дети должны верить в чудеса и в их исполнение»,- отметил Данилов.

Добавим, что благодаря акции «Елка желаний» и гражданам, которые не остались в стороне и поддержали детишек у сотни воронежских мальчишек и девчонок мечты уже сбылись.