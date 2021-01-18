Уголовное дело по факту содержания наркопритона возбуждено в Воронеже.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 47-летний житель Липецка организовал на улице Лидии Рябцевой наркопритон. Для этого он арендовал квартиру

Полицейские установили, что с ноября прошлого года мужчина неоднократно давал возможность наркоманам пользоваться помещением. В качестве оплаты посетители давали ему наркотики, которые липчанин использовал.

На допросе злоумышленник признался в содеянном. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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