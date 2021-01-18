В мэрии Воронежа рассказали о времени купаний на православный праздник Крещение.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, расстановки дежурных служба завершиться в 22 часа 18 января.

Тем не менее 9 мест в Воронеже оборудованы для ныряния в крещенскую прорубь. Оно будет проходить с 22 часов 18 января до 6 утра 19 января.

В мэрии также напомнили, что рекомендовали отказаться от традиционных купаний. Представители РПЦ также посоветовали поберечь здоровье в нелегкий период эпидемии коронавируса и не купаться на Крещение.