Воронеже назвали время крещенских купаний
В мэрии Воронежа рассказали о времени купаний на православный праздник Крещение.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, расстановки дежурных служба завершиться в 22 часа 18 января.
Тем не менее 9 мест в Воронеже оборудованы для ныряния в крещенскую прорубь. Оно будет проходить с 22 часов 18 января до 6 утра 19 января.
В мэрии также напомнили, что рекомендовали отказаться от традиционных купаний. Представители РПЦ также посоветовали поберечь здоровье в нелегкий период эпидемии коронавируса и не купаться на Крещение.
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