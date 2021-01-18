«Квадра» объяснила воронежцам, почему возросли счета на отопление
Компания «Квадра» объяснила населению, почему возросли в 1,5-2 раза счета на отопление в декабрьских квитанциях.
Из-за похолодания потребление тепла увеличилось по сравнению с ноябрем.
По заявлению специалистов теплоснабжающей организации, температура ноября в среднем была 1, 34 градуса тепла, а в декабре уже 5, 24 градуса ниже нуля.
Для зданий, где есть приборы учета, начисление оплаты производится по счётчикам, в других домах — по формулам. Утвержденным постановлением правительства.
Фото pixbay.com
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