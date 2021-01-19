В Воронеже во время ссоры пьяный сын ножом убил мать
43-летний мужчина задержан в Воронеже по подозрению в убийстве своей матери.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, тело 69-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Плехановской областного центра.
По предварительной информации, пенсионерка и ее сын, который был нетрезв, 16 января поругались. Во время ссоры мужчина схватился за нож и ударил мать в шею. Женщина скончалась на месте от повреждения сосудов.
В ближайшее время следствие будет просить суд арестовать задержанного.
Фото пресс-службы СУ СКР по Воронежской области
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