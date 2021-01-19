43-летний мужчина задержан в Воронеже по подозрению в убийстве своей матери.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, тело 69-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Плехановской областного центра.

По предварительной информации, пенсионерка и ее сын, который был нетрезв, 16 января поругались. Во время ссоры мужчина схватился за нож и ударил мать в шею. Женщина скончалась на месте от повреждения сосудов.

В ближайшее время следствие будет просить суд арестовать задержанного.

Фото пресс-службы СУ СКР по Воронежской области