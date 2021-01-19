200 тысяч рублей штрафа за нарушения противоэпидемиологического законодательства заплатит лицей №5 на улице Молодогвардейцев в Воронеже.

Такое решение вынес Советский районный суд. Недостатки были вскрыты сотрудниками Роспотребнадзора, которые проводили проверку по заявлениям родителей учеников, заболевших коронавирусом.

Ревизоры установили следующие нарушения:

в туалете для мальчиков на втором этаже не проведена влажная уборка и текущая дезинфекция помещений;

в учебном учреждении нет журнала, подтверждающего регистрацию результатов термометрии у сотрудников;

уборочный инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов, хранится не в специально отведённом для этих целей месте;

не помыт и не продезинфицирован подоконник лестничного пролёта на втором этаже.

Представители учебное заведения с выявленными нарушениями не были согласны, а жалобы родителей на заражение детей коронавирусом отвергли, мотивируя тем, что в семьях недостаточно уделяют внимание гигиене детей, что и привело к их заражению.

Суд признал учебное заведение виновным, мотивируя решение тем, что выявленные нарушения могут привести к заражению COVID-19 и оштрафовал лицей на 200 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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