Из-за заразившихся коронавирусом учеников воронежский лицей заплатит рекордный штраф
200 тысяч рублей штрафа за нарушения противоэпидемиологического законодательства заплатит лицей №5 на улице Молодогвардейцев в Воронеже.
Такое решение вынес Советский районный суд. Недостатки были вскрыты сотрудниками Роспотребнадзора, которые проводили проверку по заявлениям родителей учеников, заболевших коронавирусом.
Ревизоры установили следующие нарушения:
в туалете для мальчиков на втором этаже не проведена влажная уборка и текущая дезинфекция помещений;
в учебном учреждении нет журнала, подтверждающего регистрацию результатов термометрии у сотрудников;
уборочный инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов, хранится не в специально отведённом для этих целей месте;
не помыт и не продезинфицирован подоконник лестничного пролёта на втором этаже.
Представители учебное заведения с выявленными нарушениями не были согласны, а жалобы родителей на заражение детей коронавирусом отвергли, мотивируя тем, что в семьях недостаточно уделяют внимание гигиене детей, что и привело к их заражению.
Суд признал учебное заведение виновным, мотивируя решение тем, что выявленные нарушения могут привести к заражению COVID-19 и оштрафовал лицей на 200 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Фото pixbay.com
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.