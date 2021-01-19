Немецкое министерство экономики «приняло к сведению» решение США ввести санкции против задействованного в строительстве газопровода «Северный поток-2» судна «Фортуна».

Как сообщает ТАСС, ведомство ФРГ выразило по этому поводу сожаление 18 января.

В надежде на барыши от продажи европейцам собственного сланцевого газа американцы всеми силами препятствуют завершению постройки трубопровода из России в Германию. Вчера газета Handelsblatt сообщила о введении со вторника против судна «Фортуна» и его собственника — компании «КВТ-Рус» санкций. При этом представители США собственные коммерческие интересы представляют, как помощь «национальным интересам европейских союзников».

Германия такой «помощью» уже сыта по горло, но сделать с распоясавшимся американцами пока ничего не может. О чем и сожалеет. Но при случае, конечно же, припомнит.