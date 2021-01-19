В Воронежской области число окунувшихся в воду на Крещение сократилось в три раза
В три раза сократилось число воронежцев, окунувшихся в ледяную воду на Крещение.
Такие данные привела пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Спасатели в этом году насчитали всего 9 тысяч человек занырнувших в крещенские иордани. Обычно, по данным МЧС, «водными процедурами» на 19 января занимается около 25-30 тысяч воронежцев. Правда, в прошлом году без 20-градусных морозов, которые наблюдаются в этом году, и эпидемии коронавируса, к купелям подошли около 18 тысяч человек, что свидетельствует о спаде интереса к самому процессу.
Все купания завершились без происшествий, сообщили спасатели.
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