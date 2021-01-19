В 2020 году депутаты Воронежской областной Думы рассмотрели более 3 тысяч обращений жителей региона. Чаще всего воронежцев волновали вопросы социальной сферы, ЖКХ и правовой защиты.

Депутаты Воронежской областной Думы продолжают вести приемы граждан в дистанционном формате

В 2020 году депутаты Воронежской областной Думы рассмотрели более 3 тысяч обращений граждан. Более 1500 из них поступило напрямую в приемную граждан регионального парламента, еще около 1700 заявителей обратились к депутатам через региональную приемную партии «Единая Россия» и приемные граждан в избирательных округах.

В течение прошедшего года подавляющее большинство обращений было рассмотрено в дистанционном формате в связи с принимаемыми в регионе мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как отметили в приемной граждан Воронежской областной Думы, выросла доля обращений по электронной почте.

Традиционно почти половина заявлений касалась социальной сферы. Также жители Воронежской области задавали вопросы, связанные с работой сферы ЖКХ, совершенствованием законодательства, соблюдением законности и охраной правопорядка и другие.

— Помимо законотворческой деятельности, задача депутатов — оказать поддержку жителям региона, которые доверили им право представлять свои интересы в региональном парламенте. За год депутаты рассмотрели свыше трех тысяч обращений граждан. Вопросы касались таких направлений, как здравоохранение, соцзащита, образование, культура. Были и вопросы бытового характера, связанные с работой управляющих компаний, жилым фондом, капитальным ремонтом. Кроме того, парламентарии провели большую работу по оказанию всесторонней помощи жителям региона в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Особое внимание мы уделяем представителям старшего поколения, которые оказались в зоне риска, многодетным и малообеспеченным семьям, — отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов.

Заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Марина Андрейчук отметила, что в прошедшем году, несмотря на сложности, эффективность работы с обращениями граждан осталась на высоком уровне. Были выработаны новые формы работы с гражданами, что позволило оставаться на связи с жителями региона даже в условиях введенных ограничений.

— 2020 год был сложным для всех нас, но те трудности, с которыми нам пришлось столкнуться, объединили нас и показали, как важно быть вместе в решении сложных проблем. Мы не проводили традиционных личных приемов, семинаров, крупных выездных мероприятий, а сделали акцент на дистанционных формах работы, провели более 10 тематических недель по наиболее актуальным вопросам, получили большой опыт волонтерской деятельности. В решении проблем жителей региона самое активное участие принимали депутаты всех уровней. Неизменным было и остается главное: наша работа — помощь людям, — подвела итоги Марина Андрейчук.

Напомним, приемная граждан Воронежской областной Думы продолжает работу в дистанционном формате. Запись на личный прием депутатов доступна, провести встречу с заявителями парламентарии могут с помощью телефонной и видеоконференцсвязи. Обращения можно направить письменно или в электронном виде. По почте обращения можно направлять по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2. Для приема обращений в электронном виде на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Кроме того, для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону приемной граждан 8(473)277-93-13. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.