Пожилой мужчина будет получать газету на дом

В ходе дистанционного приема граждан в Ленинское местное отделение партии «Единая Россия» в Воронеже обратился житель города, военный пенсионер, инвалид с просьбой оказать содействие в оформлении подписки на одну из популярных региональных газет. Мужчина рассказал, что стеснен в средствах и не может позволить оплатить подписку. Но очень хотел бы получать по почте газету.

Как сообщил ER.RU исполнительный секретарь местного отделения партии Михаил Орищенко, ленинские единороссы оперативно отреагировали на обращение воронежца: «Мы связались с мужчиной, узнали какую газету он хотел бы выписывать. Договорились, что оформим подписку на полгода. А дальше еще раз пообщаемся и продлим подписку или оформим еще одну».

С февраля пенсионер будет получать газеты на домашний адрес.

Фото пресс-службы Воронежского регионального отделения ЕР