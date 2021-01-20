На 25 тысяч рублей оштрафовали в Воронежской области исполняющего обязанности директора одной из школ в Грибановском районе.

В учебном заведении заболели коронавирусом 2 сотрудников, после чего Роспотребнадзор провел проверку.

Ревизия показала, что в школе не организована заключительная дезинфекция в местах общего пользования, спортзале, в классе. Сигнальные метки для соблюдения дистанции при входе в столовую отсутствовали.

Участвующие в раздаче и приготовлении блюд сотрудники не обеспечивались перчатками и масками.

Глава школы, по мнению суда, нарушил действующие санитарные правила и был оштрафован на 25 тысяч рублей.