На старт «Лыжни России» пригласили выйти жителей Воронежской области 13 февраля.

Поучаствовать в зимнем массовом спортивном мероприятии можно будет на семи площадках, которые организуют в регионе.

Главная лыжня будет в Воронеже на Московском проспекте на территории спорткомплекса с освещенной лыжероллерной трассой.

Также можно будет пробежать на лыжах в шести районах области: Новоусманском, Бутурлиновском, Аннинском, Россошанском, Лискинском и в Борисоглебском городском округе.

На лыжню допустят только при наличии справок от врача. Узнать подробности и подать заявку на участие можно по телефонам: 228-15-77, 228-15-76, 8-950-771-45-10.

Фото vk.com/ski_track_of_russia