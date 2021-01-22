За 81 миллион рублей продан старейший бизнес-центр Воронежа «Апекс».

Объект находится на улице Платонова. Здание купила предприниматель Анастасия Щербакова, проживающая в Люберцах Московской области.

Она действовала от имени воронежской компании «Витекс», группе Бориса Нестерова «Мегион».

На аукционе попытался купить бизнес-центр Антон Давыдов из Липецка, но он предложил меньшую сумму в 80,2 миллиона рублей.

Известный «в узких кругах» Воронежа Алексей Крутских тоже хотел поторговаться за объект, но его не допустили до аукциона из-за того, что он не внес задаток.

Ранее задние центра «Апекс», построенное в 1992 году, принадлежало московскому ООО «Оргтех». Но компанию обанкротили и бизнес-центр продавали в рамках этой процедуры.

Фото pixbay.com