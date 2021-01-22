Потепление придет в Воронежскую область после суровых крещенских морозов на предстоящие выходные.

В некоторых местах дневная температура будет достигать +5 градусов, сообщили синоптики.

В субботу, 23 января, в регионе будет облачная погода. Местами умеренные осадки в виде дождя, днем температура воздуха ожидается от 0 до +5 градусов. Ветер юго-восточный до 13 м/с.

В областном центре в это день синоптик обещают облачную погоду, без существенных осадков, днем столбик термометра покажет от +3 до +4 градусов.

В воскресенье, 24 января, по области ожидается облачная погода, днём умеренный дождь. Температура от 0 до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 12 м/с.

В Воронеже метеорологи прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха днем от 3 до 5 градусов выше нуля.

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