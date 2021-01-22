Распоряжение о формировании рабочей группы по координации проведения реставрационных, противоаварийных работ, направленных на обеспечение сохранности Дом Гарденина, подписал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Объект культурного наследия находится в Фабричном переулке, 12. Ранее на совещании у губернатора Александра Гусева обсуждалось дальнейшее использование Дома Гарденина в качестве музея.

– Я направлял на объект специалистов, чтобы они оценили, как организовать пространство, если рассматривать его с точки зрения создания музея. Технически есть возможность формирования полноценного выставочного комплекса, — рассказал градоначальник. — В дальнейшем мы совместно со специалистами, которые занимаются музейным делом, рассмотрим перспективу использования этих помещений для хранения экспонатов, – подчеркнул возглавивший рабочую группу Вадим Кстенин.

В состав группы также вошли представители профильных подразделений областного правительства и горадминистрации, историко-культурная общественность и эксперты.

Считающееся одним из старейших в городе здание до 2015 года использовалось, как жилой дом. Людей расселили, но из федерального реестра недвижимости в муниципалитет дом был передан только в прошлом году.

Глава города по итогам совещаний, проводившихся ранее, на первом этапе поставил задачу подключения здания к инженерным сетям и заказа научно-проектной документации по реставрации Дома Гарденина.

Первому вице-меру Сергею Петрину поручено провести соответствующую работу с ресурсоснабжающими организациями, чтобы те включили работы по реконструкции инженерных сетей, проходящих вдоль дома, в свои инвестиционные программы.