Новейший комплекс разведки «Пенициллин» поступил в армию
Новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» поступили в Российскую армию.
Об этом сообщает РИА Новости, первую партию передали заказчику в декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом.
Новый комплекс разведки предназначен для обнаружения позиция тактических и зенитных ракет, реактивной и ствольной артиллерии. «Пенициллин» выдаёт точные координаты расположений батарей, фиксируя, тепловые и акустические сигналы. Все данные появляются сразу же на электронной карте.
Комплекс может работать в температурных диапазонах от +50 до – 40 градусов по Цельсию.
Подавить «Пенициллин», в отличие от большинства других подобных систем, практически невозможно. Комплекс работает не в режиме радиолокации, а совмещая звуковые и тепловые данные.
Фото pixbay.com
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