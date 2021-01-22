Новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» поступили в Российскую армию.

Об этом сообщает РИА Новости, первую партию передали заказчику в декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом.

Новый комплекс разведки предназначен для обнаружения позиция тактических и зенитных ракет, реактивной и ствольной артиллерии. «Пенициллин» выдаёт точные координаты расположений батарей, фиксируя, тепловые и акустические сигналы. Все данные появляются сразу же на электронной карте.

Комплекс может работать в температурных диапазонах от +50 до – 40 градусов по Цельсию.

Подавить «Пенициллин», в отличие от большинства других подобных систем, практически невозможно. Комплекс работает не в режиме радиолокации, а совмещая звуковые и тепловые данные.

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