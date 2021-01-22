Проработать вопрос финансирования строительства развязки на улице Остужева в Воронеже пообещали в Министерстве транспорта.

Как сообщает агентство «AK&M», эта тема обсуждалась 21 января во время встречи министра транспорта Андрея Костюка и губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По словам главы региона, Остужевская развязка в целом увеличит пропускную способность и транспортную безопасность, связывая трассы в направлении автодороги Р-22 «Каспий» и на подъезде к Воронежу со стороны курского направления. Воронежское правительство предложило министерству рассмотреть вопрос о финансировании данного объекта из бюджета Российской Федерации.

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