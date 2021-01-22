На 40 минут будет перекрыто движение автомобилей 25 января на дороге, примыкающей к памятнику И.Д. Черняховскому.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с мероприятиями по празднованию 78 годовщины освобождения Воронежа от немецко-фашистских войск.

Движение будет перекрыто с 9 часов 40 минут до 10 часов 20 минут.

В это время транспорт будет перенаправлен по улицм Феоктистова, Мира, Энгельса, Кольцовской, и по части площади Черняховского, примыкающего к улице Мира.