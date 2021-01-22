43-летний начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №3 в Борисоглебске по приговору суда заплатит штраф в 900 тысяч рублей за взятку.

В пресс-службе Борисоголебского горсуда сообщили, что полицейский был признан виновным в получении взятки в 20 тысяч рублей от двух местных жителей, которые сдавали на права.

Во время получения денег 15 сентября 2020 года гаишника задержали сотрудники ФСБ.

Помимо почти миллионного штрафа суд запретил работать в органах местного самоуправления и на госслужбе в течение двух лет и 8 месяцев.