Предупреждения надзорных органов в адрес соцсетей о недопустимости распространения призывов к участию в несогласованных акциях, в Кремле считают оправданными.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

— В этом плане, безусловно, абсолютно оправданно звучат предупреждения Роскомнадзора о том, что за подобные действия, естественно, эти социальные сети могут штрафоваться соответствующим образом в соответствии с нашими законами. «Площадки, очевидно, используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях», — сказал Песков.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили об обещании составить административные протоколы на сервисы, допускающие распространение призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях. Подобные сообщения были выявлены во всех соцсетях.

«Интерфакс» пишет, что TikTok, Facebook, Twitter, Mail.ru Group и Google получили прокурорские предостережения о недопустимости нарушения закона. Все призывы к участию в незаконных акциях эти компании обязаны заблокировать на своих сервисах.

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