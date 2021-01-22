В регионе создается специальная база нуждающихся в помощи

Депутаты Воронежской областной Думы от «Единой России» и волонтеры клуба «Мы вместе» возьмут под постоянную опеку одиноких ветеранов и инвалидов войны. Эта работа введется по поручению председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения партии Владимира Нетёсова.

Напомним, в рамках декады приемов граждан, приуроченной к Дню рождения партии, к лидеру воронежских единороссов обратились волонтеры с просьбой оказать им содействие со стороны депутатского корпуса. Добровольцы вышли с инициативой в каждом избирательном округе закрепить парламентариев за участниками и инвалидами ВОВ для оказания помощи в решении социально-бытовых вопросов. Владимир Нетёсов охотно поддержал инициативу добровольцев.

Как сообщила ER.RU депутат Воронежской областной Думы, волонтер Кристина Кулешова, данные о нуждающихся в помощи пожилых жителях региона вносят в специальную базу волонтерского центра и будут оказывать необходимую помощь на регулярной основе.

«Сейчас такой список у нас уже сформирован. По мере поступления информации будем его дополнять. Тех, кто туда вошел распределяем по округам: городским и областным и закрепляем за ними волонтеров. Когда будут возникать вопросы, которые силами волонтеров не решить – здесь будут подключатся депутаты областной Думы»,- пояснила Кристина Кулешова.

Отметим, что такая работа уже идет. Как рассказала волонтер Ангелина Акатова, силами депутатов и волонтеров поменяли кровлю в доме ветерана Великой Отечественной войны, которой недавно исполнилось 100 лет: «Это здорово, когда необходимая помощь оказывается оперативно. Мы благодарны депутатам за сотрудничество. Уверены, что мы сделаем много добрых дел».