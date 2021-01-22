В преддверии Дня освобождения Воронежа, который ежегодно отмечается 25 января, в районах города проходят мероприятия по очистке от снега и наледи воинских захоронений и памятных мест, а также приведению их в надлежащее санитарное состояние.

Центральный район

В Центральном районе ведутся работы по наведению надлежащего порядка на братских могилах и воинских захоронениях, посвященных событиям Великой Отечественной войны, а также на прилегающих к ним территориях.

Сотрудники МБУ «Комбинат благоустройства Центрального района» зачищают подъездные пути к местам возложения венков и цветов, подметают и посыпают противогололедными материалами прилегающие дорожки и аллеи, очищают от снега и наледи мемориальные плиты и стелы.

Всего в Центральном районе расположено 10 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.

25 января памятные мероприятия возложения венков и цветов с соблюдением необходимых мер санитарной безопасности пройдут на всех братских могилах и воинских захоронениях района.

Ленинский район

Традиционно в преддверии Дня освобождения Воронежа в районе проходят тематические мероприятия: чествование ветеранов, уроки мужества в школах и другие, большинство из них – в онлайн-режиме.

В понедельник, 25 января, на Чижовском плацдарме состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику защитникам города Воронежа.

Накануне праздника одно из самых почитаемых воронежцами памятных мест приводят в надлежащее санитарное состояние сотрудники районного комбината благоустройства.