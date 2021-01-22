Мероприятие проводится в парках, скверах, общественных пространствах, образовательных учреждениях. Сегодня эколого-просветительскую акцию «Покорми птиц зимой» управление экологии администрации города провело в Воронежском центральном парке.

— Эта акция с историей. Мы достаточно давно проводим ее на территории Воронежа. Она направлена на то, чтобы привлечь внимание жителей к тому, чтобы помочь птицам выжить зимой. Мы стараемся донести, чем кормить и как поддержать птиц, — рассказала и.о. руководителя управления экологии администрации Воронежа Галина Воробьева.

Отметим, что акция прошла именно в Центральном парке не случайно. Тут не первый год фиксируется массовая зимовка крякв. Численность птиц там с каждым годом возрастает. Сегодня ученые насчитали 200 птиц. Кряква стала достопримечательностью Воронежского центрального парка.

Доцент кафедры зоологии ВГУ Александр Сергеевич Климов, пояснил, что дикие утки, как понятно и из названия, самодостаточны и могут перезимовать без помощи людей. Но во время морозов даже они требуют внимания.

Как именно подкармливать, например, диких уток сегодня рассказали тем посетителям парка, которые подходили к водоему. Так, из меню кряквы стоит исключить хлебобулочные изделия – они отрицательно сказываются на пищеварительной системе уток. Уткам также вредны соленая и сладкая пища. Хорошим подкормом для водоплавающих птиц станут овсяные или кукурузные хлопья без добавок, комбикорм, замоченные или отваренные без соли крупы (перловка, овсянка, ячмень).

Класть корм для птиц желательно на берегу, а не бросать в водоём. Именно так сегодня и поступили сотрудники МКП «Экоцентр», расставив кормушка на берегу водоема и в ручье.

Для того, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды птиц зимуют и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный среднезимний учёт водоплавающих птиц. С 2015 года с этой целью стала проводиться Всероссийская акция «Серая шейка». До 24 января в Воронеже проходит учёт зимующих водоплавающих и околоводных птиц региона. В ходе акции идет мониторинг, благодаря которому можно будет узнать, например, как январские морозы повлияют на численность крякв, зимующих в Воронежском центральном парке.

Кстати, в ходе акции посетители парка узнали и сами смогли убедиться, что подлет кряквы к водоему сложно спутать другой птицей по свисту в воздухе от крыльев, и что в парке кроме уточек традиционными зимующими птицами являются различные виды синиц, воробьев и дятлов, дубоносы, поползень, сизый голубь, серая ворона, сорока, сойка, чиж, снегирь и другие.

Для справки:

Орнитологи приводят такие данные: из каждых десяти синичек девять погибают главным образом, от голода. Птичья система терморегуляции устроена таким образом, что если нет пищи, то она функционирует плохо. Поэтому много птиц погибает морозными ночами, когда крошечное тельце не в состоянии согреться и замерзает. Сытая птица сохраняет тепло до утра. Она ночует, нахохлившись, а на рассвете отправляется на поиски пропитания.

На активную жизнь тратится много энергии, а восполнить ее может только еда, которую нужно успеть найти под снегом и льдом за короткий зимний день. Именно поэтому перелетные птицы отправляются на юг. Они очень рискуют, совершая дальние перелеты. Кочующие птицы тоже нередко зимуют там, где проще выжить.

Оседлые пернатые остаются на зиму в местах гнездования. Если они обнаруживают кормушку, в которой всегда есть еда, то у птицы появляется реальный шанс дожить до весны.

В нашей местности традиционными зимующими птицами являются: различные виды синиц, воробьев и дятлов, поползень, сизый голубь, серая ворона, сорока, сойка, снегирь и другие. Именно они прилетают на наши кормушки, спасаясь от голода.

Покормить птиц — несложный способ проявить человечность и стать добрее. Но надо заметить, что если уж вы взялись подкармливать птиц, то делать это надо регулярно — по мере расходования корма. Иначе можно погубить привыкших к подкормке пернатых.