Воронежский Олимпийский чемпион Дмитрий Саутин призвал молодежь провести 23 января за занятиями спортом (ВИДЕО)
К молодежи обратился двукратный Олимпийский чемпион из Воронежа Дмитрий Саутин.
Известный спортсмен, мастер по прыжкам в воду, призывал заняться в субботу, 13 января, спортом.
Дмитрий Саутин в своем видеообращении сказал, что сейчас не очень здоровая ситуация в стране:
— Лучше займитесь спортом. Завтра, 23 января, как раз такой день, чтобы покататься на лыжах, сходить в лес, взять тюбинг, пригласить детей, родственников, родителей… Я вас прошу, лучше занимайтесь спортом, — сказал Олимпийский чемпион.
Дмитрий Саутин, вероятно, говорил о том, что 23 января некоторые молодые сторонники одного из оппозиционеров планируют шествие в его поддержку. Акцию не согласовывали в мэрии Воронежа, так что шествие будет противозаконным.
«Вести ПК» уже сообщил, что в Воронеже впервые суд арестовал на 5 суток нарушителя закона о митингах, шествиях и пикетах. Ранее горожанин уже привлекался к административной ответственности, за аналогичные нарушения.
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