К молодежи обратился двукратный Олимпийский чемпион из Воронежа Дмитрий Саутин.

Известный спортсмен, мастер по прыжкам в воду, призывал заняться в субботу, 13 января, спортом.

Дмитрий Саутин в своем видеообращении сказал, что сейчас не очень здоровая ситуация в стране:

— Лучше займитесь спортом. Завтра, 23 января, как раз такой день, чтобы покататься на лыжах, сходить в лес, взять тюбинг, пригласить детей, родственников, родителей… Я вас прошу, лучше занимайтесь спортом, — сказал Олимпийский чемпион.

Дмитрий Саутин, вероятно, говорил о том, что 23 января некоторые молодые сторонники одного из оппозиционеров планируют шествие в его поддержку. Акцию не согласовывали в мэрии Воронежа, так что шествие будет противозаконным.

«Вести ПК» уже сообщил, что в Воронеже впервые суд арестовал на 5 суток нарушителя закона о митингах, шествиях и пикетах. Ранее горожанин уже привлекался к административной ответственности, за аналогичные нарушения.