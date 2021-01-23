На очное обучение вернутся студенты воронежский вузов с 8 февраля.

Об этом в частности, сообщили в ВГУ и ВЛГТУ.

В Воронежском госуниверситете 22 января эта тема понималась на ученом совете.

– Впервые в эпоху пандемии, соблюдая все эпидемиологические нормы, мы очно собрались вместе, чтобы провести первое в 2021 году заседание Учёного совета. А уже 8 февраля вместе со студентами мы сможем вернуться в наши аудитории и возобновим классическое обучение, – отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий

Воронежские высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение еще с осени прошлого года. Это было связано со сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.

Надо отметить что Министерство образования дало рекомендацию продлить дистанционное обучение до 6 февраля.

Фото пресс-службы ВГУ