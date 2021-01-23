На сотрудничество Москвы и Будапешта не окажет влияния принятая резолюция Европароламента по ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщает ТАСС, венгерский политик приехал в Москву 22 январ, глде провел встречи с министром иностранных дел РФ Лавровым и главой минздрава Мурашко. Также Сийрто провел беседу с министром энергетики Новаком.

— Я приехал, чтобы договориться о продлении контракта, позволяющего нам закупать газ у России, на которую приходится 85% всего импорта газа, — сказал Петер Сийярто в интервью РБК.