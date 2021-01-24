Для повышения качества и скорости обслуживания пассажиров на вокзалах холдинг «РЖД» внедряет систему автоматического ввода данных паспорта в бланки билетов в кассах дальнего следования.

Для этого АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») оборудует кассы программно-аппаратными комплексами на основе средств искусственного интеллекта. При оформлении билетов кассиру достаточно приложить документ к сканеру и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа. Подобные комплексы позволят значительно сократить время оформления билетов, минимизировать возможность ошибки при оформлении и повысить производительность работы кассиров.

Устройство способно за несколько секунд распознать данные не только российского внутреннего паспорта, но и заграничного паспорта, свидетельства о рождении, а также паспортов почти 200 стран мира. Это особенно эффективно при оформлении билетов гражданам других стран, так как в зависимости от страны выдачи паспорта и особенностей самого документа поля с указанием имени и фамилии могут меняться местами и содержать несколько слов. Ранее, при ручном вводе, кассиру требовалось дополнительное время на определение правильной последовательности реквизитов в иностранном паспорте и корректности их ввода. Сейчас, вне зависимости от типа паспорта, весь процесс ввода данных занимает не более 5 секунд.

Компания получила 835 таких аппаратных комплексов, они установлены на крупнейших вокзальных комплексах России.

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