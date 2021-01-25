Лидеров и отстающих среди губернаторов регионов по уровню доверия назвали в Кремле.

Как пишет РИА новости со ссылкой на РБК, такую информацию обнародовали на семинаре для заместителей губернаторов в администрации президента.

Трое из участников мероприятия рассказали, что в лидерами по доверию в Кремле считают Рамзана Кадыров (Чеченская республика), Мурата Кумпилова (Адыгея), Вадима Шумкова (Курганская область), Романа Старовойта (Курская область) и Дмитрия Артюхова (Ямало-Ненецкий автономный округ).

А последним в кремлевском списке стали главы таких субъектов, как Владимирская область, Республика Хакасия, Красноярский и Хабаровский края и Кемеровская область. Регионами руководят Валентин Коновалов, Михаил Дягтерев, Александр Усс, Владимир Сипягин и Сергей Цивилев.