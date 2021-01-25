В Воронеже будет заново рассмотрено дело жительницы города, у которой отобрали квартиру в пользу микрокредитной организации.

Слушания проведут заново по решению Верховного суда, который решил, что квартиру у заёмщицы должны были забирать.

В 2018 году в счет погашению долга перед микробанкирами у гражданку по суду забрали квартиру. В Воронежском областном суде женщине не удалось оспорить это решение. Она просила отменить решению потому что квартира была единственным доступным ей жильем.

Теперь по решению Верховного суда левобережный районный суд заново будет рассматривать дело.