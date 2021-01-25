Шумные ремонтные работы в жилых домах хотят ограничить до трех дней в неделю.

С такой инициативой выступила общественная палата страны. Письмо с предложением направлено в Министерство строительства России. В документе говорится, что шум мешает людям работать на удаленке, а это уже подрывают здоровье граждан.

Напомним, что в настоящее время ремонтные работы разрешены в течение 8 часов в день, кроме праздников и воскресенья.

Идею уже поддержали эксперты Госдумы, в Минстрое и в «Деловой России».

Фото pixbay.cm