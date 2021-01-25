В России время ремонта могут ограничить до трех дней в неделю
Шумные ремонтные работы в жилых домах хотят ограничить до трех дней в неделю.
С такой инициативой выступила общественная палата страны. Письмо с предложением направлено в Министерство строительства России. В документе говорится, что шум мешает людям работать на удаленке, а это уже подрывают здоровье граждан.
Напомним, что в настоящее время ремонтные работы разрешены в течение 8 часов в день, кроме праздников и воскресенья.
Идею уже поддержали эксперты Госдумы, в Минстрое и в «Деловой России».
Фото pixbay.cm
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