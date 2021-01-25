Потеря вкуса и обоняния у переболевших коронавирусом может затянуться на длительное время. Несколько приемов для их восстановления посоветовал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Проблемы с восприятием вкусов и запахов – один из характерных признаков COVID-19. Пока нельзя сказать наверняка, с чем это связано, специалисты рассматривают несколько теорий, рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

«Ученые предполагают, что при ковиде нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушатся, не успевают дойти до вкусовых рецепторов. Суть второй теории в том, что сами рецепторы повреждаются. То же самое связано с обонянием. Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», – объяснил врач.

По его словам, у большинства людей обоняние и вкусовые ощущения восстанавливаются достаточно быстро, симптомы уходят буквально за пару недель. Но некоторые люди месяцами страдают от этих нарушений. Им могут помочь специальные упражнения с сильными запахами.

«Своим пациентам я рекомендую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда каждый день человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает запахи. Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы – насыщенные, интенсивные ароматы. Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3», – посоветовал Александр Будик.

Специальных методик для улучшения восприятия вкусов нет, однако восстановление обоняния повлечет за собой и возвращение вкуса, уверен врач.

«Восстановление обоняния и вкуса идет параллельно. Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй составляющей. Улучшение обоняния и восприятия запахов будет вести к улучшению восприятия вкуса», – пояснил Александр Будик.

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