385 человек заразились коронавирусом за пришедшие сутки в Воронежской области.

Об этом 25 января сообщили в оперативном штабе региона. Таким образом, общее число официально подтверждённых больных COVID-19 приближается к 56 тысячам, составляя 55 941.

Напомним, что за сутки в Воронежской области за сутки от осложнений, связанных с коронавирусом скончалось 16 человек. Общее число погибших от COVID-19 в области составило более 17, тысяч человек.