Подсветка в виде салюта будет включена сегодня, 25 января, на телебашне в честь освобождения Воронежа.

Как сообщили в пресс-службе ОРТПЦ, на вышке появится красные гвоздики, георгиевская лента и звезды.

Шоу света и электричества начнется на телебашне с 18 часов и продлится до 22 часов.

Напомним, что сегодня, 25 января, Воронеж отмечает день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В боях за город погибло более 100 тысяч человек.