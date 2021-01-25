В Воронеже хотят отремонтировать купеческие постоялые дворы
От 14 миллионов рублей начнутся торги на разработку проекта ремонта в Воронеже здания бывших постоялых дворов купцов Гончарова, Андриановых и Расторгуева.
Аукцион состоится 3 февраля. Заявки от желающих поучаствовать в аукционе принимаются до 1 февраля.
Бывшие постоялые дворы находятся в областном центре на улице Ф. Энгельса в доме 52.
Подрядчик должен завершить работу за 4 месяц. В документе должен быть предусмотрен ремонт внутренних помещений, фасадов, инженерных сетей, лестниц и подвалов.
Фото pixbay.com
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