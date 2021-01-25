Будет работать «горячая линия» и выпустят специальные памятки

В Ленинском районе Воронежа местное отделение партии «Единая Россия» запускает акцию для одиноких пенсионеров, которая направлена на защиту старшего поколения от мошеннических действий. Местные единороссы будут информировать пожилых людей, как не стать жертвой мошенников, ответят на интересующие их вопросы.

Как отметил исполнительный секретарь местного отделения партии Михаил Орищенко, пожилые люди – одна из наиболее незащищенных от мошеннических действий групп населения. В особенности, противоправным действиям подвержена так называемая «группа риска» — одинокие пенсионеры.

«Нередко мошенники пользуются недостаточной информированностью пенсионеров об основных правилах безопасного пользования мобильными телефонами и банковскими картами»,- пояснил Михаил Орищенко.

Для того, чтобы пожилые жители Ленинского района могли проконсультироваться по данной теме и узнать, как вести себя в той или иной ситуации на базе местного отделения партии будет работать «горячая линия». Ее координаторы проанализировали типичные случаи такого мошенничества и подготовили соответствующие рекомендации.

Для повышения информированности пожилых граждан единороссы будут работать вместе с районным отделением социальной защиты населения. Также совместно с региональным консультационным центром «Опора» Воронежского Государственного Технического Университета будут разработаны памятки с актуальной информацией, которые раздадут пенсионерам.