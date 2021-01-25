Сегодня, 25 января, на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов по случаю 78-й годовщины освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

В церемонии приняли участие руководитель управы района Сергей Ситников, представители районной прокуратуры, полиции, Росгвардии, районного Совета ветеранов, депутаты Воронежской областной Думы и Воронежской городской Думы, настоятель храма Димитрия Донского Андрей Зализняк.

Собравшиеся почтили память бойцов, павших в боях за наш город, и возложили венки к памятнику воинам-освободителям.

Затем Сергей Ситников побывал в гостях у защитницы Воронежа Анны Глебовой с поздравлением от имени главы города Воронежа Вадима Кстенина. Он пожелал Анне Степановне крепкого здоровья, мира, благополучия и вручил памятный подарок.

От имени депутатского корпуса ветерана поздравила депутат областной Думы Марина Андрейчук.

В 1942-м Анне Глебовой только исполнилось 16 лет, когда она встала на защиту родного города. За время боев молоденькой девочке-санинструктору пришлось выносить с поля боя раненых бойцов, трудится в госпиталях. Потом был Сталинград. День Победы Анна Степановна встретила в Чехословакии.

После войны вернулась в Воронеж, и долгое время работала преподавателем в школе высшего спортивного мастерства.