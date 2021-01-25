Массовая гибель в реке Усманка зафиксирована на территории Воронежского биосферного заповедника.

Как сообщает РИА Воронеж со ссылкой на директора заповедника Анатолия Тарасова. По его словам, причиной заражения рыб стала вода, в которой концентрация опасных веществ превышена в 50-60 раз. Сам выброс вредных элементов произошел возле Усмани Липецкой области.

В пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования сообщали ранее, что виновниками загрязнения водного объекта по предварительной версии, являются ООО «Овощи Черноземья» и ОГУП «Липецкоблводоканал». Ситуация взята на контроль инспекторами Управления. В отношении водоканала и агрокомплекса проводятся проверочные мероприятия с привлечением специалистов ЦЛАТИ.

В отобранных заповедником пробах воды, согласно заключению, значительно превышена концентрация загрязняющих веществ: анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) – в 28 раз, ион аммония в 54 раза, железо – в 9 раз, биологическое потребление кислорода – в 26 раз, медь – в 30 раз, марганец – в 16 раз, нефтепродукты – в 3 раза, фосфат-ион – в 11,5 раза, нитрит-ион – в 3,1 раза, фторид-ион – в 6 раз, взвешенные вещества – в 6,3 раза, цинк – в 8 раз, а химическое потребление кислорода – в 9,2 раза.

Сотрудники научного отдела заповедника направили сообщения в природоохранные службы Воронежской области: Росприроднадзор, Рыбнадзор, департамент природных ресурсов и экологии. Биологи делают все возмодное, чтобы не опустить экологической катастрофы на Усманке. Под угрозой выживания находятся околоводные животные: выдры, норки, птицы, а также размножающиеся с помощью воды насекомые: стрекозы, комары и др.

Фото Воронежского биосферного заповедника