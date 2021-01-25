Депутат также оказала содействие в приобретении оборудования и спортинвентаря для воронежской гимназии

Член фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе, заместитель председателя Комитета по образованию, науке и молодежной политике регионального парламента Кристина Кулешова провела мониторинг школьного питания в учебных заведениях, расположенных на ее избирательном округе. В их числе парламентарий посетила гимназию имени И.С. Никитина.

В мероприятии приняли участие представители департамента образования города и член Общественной палаты Воронежской области Степан Кострикин.

В ходе мониторинга ознакомились со школьным меню, с технологией приготовления пищи, с соблюдением санитарных норм. Также депутат пообщалась со школьниками и поинтересовалась нравится ли им завтраки и обеды.

К качеству продуктов у проверяющих не возникло замечаний – все они были свежие. Нарушений в сфере организации питания тоже не выявили.

«Можно сказать, что в целом организация питания в школах на достойном уровне. Приходилось часто наблюдать картину, что много еды уходит в отходы. Я в этом вижу то, что дети дома питаются по-другому и того же ждут в школьной столовой. Мы будем продолжать мониторить этот вопрос, так как он стоит достаточно остро»,- отметила Кристина Кулешова.

Также парламентарий осмотрела логопедический класс в гимназии. Средства на его оборудование Кристина Кулешова выделила из своего депутатского фонда. Педагоги рассказали, что в обновленном классе еже занимаются несколько групп. Также депутат оказала содействие в приобретении спортинвентаря для этой школы.