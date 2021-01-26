67-летний священник, настоятель Христо-Рождественского храма в Лисках, протоиерей Василий Вылуск скончался от коронавируса в Воронежской области.

В епархии рассказали, что в памяти прихожан и священнослужителей и протоирей Василий останется благочестивым, отзывчивым и добрым человеком.

Напомним, что ранее сообщалось о смерти от ковида в Воронежской области еще двух священников: клирика храма во имя апостола Андрея Первозванного игумена Андрей Белякова и клирика Борисоглебской епархии настоятеля Покровского храма в Бутурлиновке, протоиерея Николая Чибисова. Одному священнику было 53, а другому 58 лет.

Фото Воронежской митрополии