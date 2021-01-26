Для улучшения транспортного обслуживания в Воронеже три маршрута автобусов изменят пути следования.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Изменение маршрутов касается автобусов №42, 62 и 64А. Они начнут ходить по измененным маршрутам с 27 января.

С 5.30 до 14.00 (в выходные дни до 13.00) движение автобусов на маршруте № 42 будет осуществляться от «ж/д вокзал «Воронеж-1» по улице Кольцовской, площади генерала Черняховского, , Феоктистова, улицам Мира Чернавскому мосту, Степана Разина, Ленинскому проспекту, улице Урывского, улицам Остужева, улице Остужева с заездом на «Остужевский рынок», автодороге М-4 «Дон», а затем вдоль зданий автосалонов с проездом через ТЦ «МЕТРО» по улице-дублеру, до остановки «ул. Тверская» на улице Урывского.

Как изменятся пути следования остальных автобусов можно посмотреть здесь.