ДТП с автомобилем скорой помощи произошло 25 января в Таловском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Воронежской области, авария случилась на трассе М-4 «Дон» — Бобров-Таловая-Новохоперск. На дороге 24-летний водитель «скорой», двигавшейся в сторону Таловой, не справился с управлением машиной, съехал в кювет и перевернулся.

В результате пострадала 81-летняя пациентка, которая находилась в автомобиле. Женщина госпитализирована.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области