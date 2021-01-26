В Воронежской области в перевернувшейся скорой пострадала пожилая пациентка
ДТП с автомобилем скорой помощи произошло 25 января в Таловском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Воронежской области, авария случилась на трассе М-4 «Дон» — Бобров-Таловая-Новохоперск. На дороге 24-летний водитель «скорой», двигавшейся в сторону Таловой, не справился с управлением машиной, съехал в кювет и перевернулся.
В результате пострадала 81-летняя пациентка, которая находилась в автомобиле. Женщина госпитализирована.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области
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